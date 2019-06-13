《經濟通通訊社１３日專訊》內地製藥公司翰森製藥（０３６９２）明日（１４日）掛牌，
今日在輝立交易所暗盤開報１４﹒５２元，較招股價１４﹒２６元高逾１﹒８２％。每手
２０００股計，不計手續費，每手賺５２０元。該股現報１５﹒０６元，較招股價高約
５﹒６１％。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１５﹒１元，較招股價高５﹒８９％或０﹒８４元。
（ａｌ）
13/06/2019 16:21
【新股上市】翰森製藥暗盤開１４﹒５２元，較招股價高近２％
《經濟通通訊社１３日專訊》內地製藥公司翰森製藥（０３６９２）明日（１４日）掛牌，
今日在輝立交易所暗盤開報１４﹒５２元，較招股價１４﹒２６元高逾１﹒８２％。每手
２０００股計，不計手續費，每手賺５２０元。該股現報１５﹒０６元，較招股價高約
５﹒６１％。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１５﹒１元，較招股價高５﹒８９％或０﹒８４元。
（ａｌ）
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