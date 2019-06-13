【移交逃犯】美官員：特朗普或在Ｇ２０峰會與習近平討論香港問題

《經濟通通訊社１３日專訊》美國白宮顧問康韋（Ｋｅｌｌｙａｎｎｅ Ｃｏｎｗａｙ）表

示，美國總統特朗普在二十國集團（Ｇ２０）峰會期間會晤中國國家主席習近平時，可能會討論

香港市民針對逃犯條例的大規模抗議活動。

康韋表示，看到很多香港市民上街抗議，這是非比尋常的事，特朗普與習近平會面時可能會

提及這個情況。（ｍｎ）（ｚｚ）

