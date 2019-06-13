《經濟通通訊社１３日專訊》美國白宮顧問康韋（Ｋｅｌｌｙａｎｎｅ Ｃｏｎｗａｙ）表
示，美國總統特朗普在二十國集團（Ｇ２０）峰會期間會晤中國國家主席習近平時，可能會討論
香港市民針對逃犯條例的大規模抗議活動。
康韋表示，看到很多香港市民上街抗議，這是非比尋常的事，特朗普與習近平會面時可能會
提及這個情況。（ｍｎ）（ｚｚ）
13/06/2019 08:08
【移交逃犯】美官員：特朗普或在Ｇ２０峰會與習近平討論香港問題
《經濟通通訊社１３日專訊》美國白宮顧問康韋（Ｋｅｌｌｙａｎｎｅ Ｃｏｎｗａｙ）表
示，美國總統特朗普在二十國集團（Ｇ２０）峰會期間會晤中國國家主席習近平時，可能會討論
香港市民針對逃犯條例的大規模抗議活動。
康韋表示，看到很多香港市民上街抗議，這是非比尋常的事，特朗普與習近平會面時可能會
提及這個情況。（ｍｎ）（ｚｚ）
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