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13/06/2019 08:09

【移交逃犯】特朗普：相信中國與香港能解決逃犯條例分歧

　　《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，相信香港與中國可解決圍有關《逃犯條
例》修訂案的分歧，昨日數萬名示威者在香港街頭與警察發生衝突，希望阻止條例草案在立法會
恢復二讀。
　　特朗普在與波蘭總統Ａｎｄｒｚｅｊ　Ｄｕｄａ會晤時表示，「希望中國與香港能解決之間
的問題，相信他們能夠做到。」
　　包括眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖麥康奈爾在內的重量級美國議員已呼籲國會重新
評估香港的特殊經貿待遇，作為對《逃犯條例》修訂案的回應。（ｍｎ）（ｚｚ）

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