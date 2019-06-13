《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，相信香港與中國可解決圍有關《逃犯條
例》修訂案的分歧，昨日數萬名示威者在香港街頭與警察發生衝突，希望阻止條例草案在立法會
恢復二讀。
特朗普在與波蘭總統Ａｎｄｒｚｅｊ Ｄｕｄａ會晤時表示，「希望中國與香港能解決之間
的問題，相信他們能夠做到。」
包括眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖麥康奈爾在內的重量級美國議員已呼籲國會重新
評估香港的特殊經貿待遇，作為對《逃犯條例》修訂案的回應。（ｍｎ）（ｚｚ）
13/06/2019 08:09
【移交逃犯】特朗普：相信中國與香港能解決逃犯條例分歧
《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，相信香港與中國可解決圍有關《逃犯條
例》修訂案的分歧，昨日數萬名示威者在香港街頭與警察發生衝突，希望阻止條例草案在立法會
恢復二讀。
特朗普在與波蘭總統Ａｎｄｒｚｅｊ Ｄｕｄａ會晤時表示，「希望中國與香港能解決之間
的問題，相信他們能夠做到。」
包括眾議院議長佩洛西及參議院多數黨領袖麥康奈爾在內的重量級美國議員已呼籲國會重新
評估香港的特殊經貿待遇，作為對《逃犯條例》修訂案的回應。（ｍｎ）（ｚｚ）
|中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
|國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突 至少22人受傷送院
|生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
|香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰