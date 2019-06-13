【貿易開戰】特朗普：有預感中美將達成協議，惟雙方關係變得敏感

《經濟通通訊社１３日專訊》美國總統特朗普表示，沒有為與中國達成貿易協議設定具體的

時限，並稱與中國關係良好，但在中方推翻貿易協議的承諾後，雙方關係變得敏感。

特朗普表示，仍計劃與中國國家主席習近平在本月稍後在Ｇ２０峰會期間會面，並稱有預感

中美兩國將達成貿易協議，但同時亦再度威脅，如果不能達成協議，美國將對３２５０億美元中

國商品徵收關稅。

特朗普重申，相信製造商在美國已實施的關稅壓力下正撤出中國，這對美國製造業是一件有

利的事。（ｍｎ）

