【華為風波】傳華為向電訊巨擘Ｖｅｒｉｚｏｎ索逾十億美元專利費

《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，華為要求美國第二大電訊商Ｖｅｒ

ｉｚｏｎ支付２３０多項華為專利費，總計超過１０億美元。

據悉，這些專利涉及核心網絡設備、有線基礎設施及物聯網技術。華為與Ｖｅｒｉｚｏｎ的

代表上周在紐約會面，討論上述事宜。

Ｖｅｒｉｚｏｎ發言人Ｒｉｃｈ Ｙｏｕｎｇ未就具體問題作出回應，但表示這些問題已不

再單純是Ｖｅｒｉｚｏｎ的問題，因在美中的政治背景下，任何涉及華為的問題都會對美國整個

行業產生影響，同時亦會引起國內及國際關注。（ｍｎ）

