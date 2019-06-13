《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，華為要求美國第二大電訊商Ｖｅｒ
ｉｚｏｎ支付２３０多項華為專利費，總計超過１０億美元。
據悉，這些專利涉及核心網絡設備、有線基礎設施及物聯網技術。華為與Ｖｅｒｉｚｏｎ的
代表上周在紐約會面，討論上述事宜。
Ｖｅｒｉｚｏｎ發言人Ｒｉｃｈ Ｙｏｕｎｇ未就具體問題作出回應，但表示這些問題已不
再單純是Ｖｅｒｉｚｏｎ的問題，因在美中的政治背景下，任何涉及華為的問題都會對美國整個
行業產生影響，同時亦會引起國內及國際關注。（ｍｎ）
13/06/2019 08:37
【華為風波】傳華為向電訊巨擘Ｖｅｒｉｚｏｎ索逾十億美元專利費
《經濟通通訊社１３日專訊》據外電引述消息人士報道，華為要求美國第二大電訊商Ｖｅｒ
ｉｚｏｎ支付２３０多項華為專利費，總計超過１０億美元。
據悉，這些專利涉及核心網絡設備、有線基礎設施及物聯網技術。華為與Ｖｅｒｉｚｏｎ的
代表上周在紐約會面，討論上述事宜。
Ｖｅｒｉｚｏｎ發言人Ｒｉｃｈ Ｙｏｕｎｇ未就具體問題作出回應，但表示這些問題已不
再單純是Ｖｅｒｉｚｏｎ的問題，因在美中的政治背景下，任何涉及華為的問題都會對美國整個
行業產生影響，同時亦會引起國內及國際關注。（ｍｎ）
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