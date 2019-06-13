【移交逃犯】英國首相文翠珊：修例須符合《中英聯合聲明》

《經濟通通訊社１３日專訊》英國首相文翠珊在昨日香港出現大規模示威後表示，香港的

《逃犯條例》修訂案須尊重《中英聯合聲明》中保障權利及自由的部分。

她稱，由於有大量英國公民在香港，憂慮修例會帶來潛在影響。（ｍｎ）（ｚｚ）

