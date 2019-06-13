《經濟通通訊社１３日專訊》德國外交部發言人表示，德國政府及歐盟都對香港目前局勢非
常擔憂，如果逃犯修訂條例獲通過，德國政府將檢視現行與香港的雙邊引渡協議。
總理默克爾發言人稱，香港近日主要的示威都能和平進行，對此感到慶幸，希望各方確保和
平理性。（ｍｎ）（ｚｚ）
13/06/2019 09:56
【移交逃犯】德國外交部：若條例獲通過將檢視與香港雙邊引渡協議
《經濟通通訊社１３日專訊》德國外交部發言人表示，德國政府及歐盟都對香港目前局勢非
常擔憂，如果逃犯修訂條例獲通過，德國政府將檢視現行與香港的雙邊引渡協議。
總理默克爾發言人稱，香港近日主要的示威都能和平進行，對此感到慶幸，希望各方確保和
平理性。（ｍｎ）（ｚｚ）
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