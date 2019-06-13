【移交逃犯】英國發出赴港外遊建議，提醒旅客保持警惕

《經濟通通訊社１３日專訊》英國政府今向赴港國民發出旅遊建議，稱在過去周日至昨日香

港因反對修訂《逃犯條例》出現大規模示威，加上警方與示威者發生暴力衝突，認為短期局勢將

變得難以預料，呼籲國民避免到示威地區。

英國政府又指，香港於未來數周仍有可能出現大型示威活動，公共交通將會受阻，國民應保

持警惕並遵循港府建議。（ｍｎ）（ｚｚ）

