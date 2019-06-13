《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃厚，台股今失守１０６００點

《台股攻略》台股今日（１３日）開低走低，跌５４﹒６５點，收１０５６１﹒０１點，成

交金額為新台幣９５６﹒３６億元。

今日國際股市普遍表現不佳，市場觀望氣氛濃厚，台股亦開低震盪。台積電今日拖累台股表

現，跌新台幣６元，守在新台幣２４０元。大立光今日升２﹒９４％、收新台幣３６８０元，帶

動揚明光、亞光、佳凌、聯一光、先進光及今國光等表現。ＩＣ設計則以瑞昱、矽力－ＫＹ及聯

發科表現較佳。與黃金及稀土題材有關的佳龍、光洋科及中釉等今日表現強勢。金融族群方面，

永豐金升１﹒２２％，富邦金跌１﹒５８％。傳產類股整體表現仍然持穩，食品股統一升

１﹒８７％，航運股萬海及台灣高鐵分別升２﹒５１％及１﹒７７％。

近期國際政經局勢動盪，市場擔憂未來景氣表現，預期台股短期呈高檔整理格局。現在為上

市櫃公司股東會旺季，投資者宜多留意各公司對不同產業的景氣展望及今年業績的看法。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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