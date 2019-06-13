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即市新聞

13/06/2019 17:21

《台股攻略－馮偉明》市場觀望氣氛濃厚，台股今失守１０６００點

　　《台股攻略》台股今日（１３日）開低走低，跌５４﹒６５點，收１０５６１﹒０１點，成
交金額為新台幣９５６﹒３６億元。
　　今日國際股市普遍表現不佳，市場觀望氣氛濃厚，台股亦開低震盪。台積電今日拖累台股表
現，跌新台幣６元，守在新台幣２４０元。大立光今日升２﹒９４％、收新台幣３６８０元，帶
動揚明光、亞光、佳凌、聯一光、先進光及今國光等表現。ＩＣ設計則以瑞昱、矽力－ＫＹ及聯
發科表現較佳。與黃金及稀土題材有關的佳龍、光洋科及中釉等今日表現強勢。金融族群方面，
永豐金升１﹒２２％，富邦金跌１﹒５８％。傳產類股整體表現仍然持穩，食品股統一升
１﹒８７％，航運股萬海及台灣高鐵分別升２﹒５１％及１﹒７７％。
　　近期國際政經局勢動盪，市場擔憂未來景氣表現，預期台股短期呈高檔整理格局。現在為上
市櫃公司股東會旺季，投資者宜多留意各公司對不同產業的景氣展望及今年業績的看法。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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