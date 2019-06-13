《窩輪豪情－梁業豪》計算拆息定盤

《窩輪豪情》香港交易所於１９９７年９月２６日和１９９８年１０月２０日推出一個月和

三個月港元利率期貨，提供一系列利率產品，讓市場參與者可更有效地管理利率風險。港元銀行

同業拆息的買賣活躍，經常用作港元拆息市場的長期拆息定盤指標。該拆息的定盤亦稱為香港銀

行公會結算利率（由一個月至十二個月不等），以銀行公會指定的２０間銀行於香港時間

１１：３０ａｍ提供的報價，剔除最高的三個報價（如出現相同的情況，則選取其中三個最高報

價）和最低報價（如出現相同的情況，則選取其中３個最低報價），以剩餘１４個報價的平均值

（上調至５個小數點）作為期間的拆息定盤。

一個月和三個月港元利率期貨合約價格會以１００減去引伸利率報價。舉個例說，若引伸利

率為９﹒５０％，期貨價格會是１００﹒００－９﹒５０＝９０﹒５０。須知道的，為引伸利率

與期貨價格存在著相反的關係。引伸利率下降會導致期貨價格上升，引伸利率上升則會導致期貨

價格下降。

投資者可利用一個月和三個月港元利率期貨合約，有效地就其港元資產與負債，作港元利率

波動的對沖。由於利率的上升會增加投資者於未來延續貸款時的融資成本，借貸者可沽出一個月

或三個月港元利率期貨對沖其將來的貸款。若利率於他延續借貸時上升，來自平掉一個月或三個

月港元利率期貨淡倉的利潤便可彌補部分或全部額外利息支出的損失。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

