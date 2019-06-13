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13/06/2019 09:30

《談國論企－黎偉成》ＰＰＩ隨購進價回落減通脹壓

　　《談國論企》中國的工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）於２０１９年５月份環比回落，止住二
連急升之態，主要受惠於燃料動力、有色金屬材料及電線類、建築等類別的購進價格回落，而生
活資料亦基本持平，使居民消費價格ＣＰＩ的漲幅收窄。美國對華掀貿易促中國得反制加徵輸入
的美國貨關稅和提升稅率，暫時未有引致進口通脹，其中原因為中國政府採取合理、適當的措施
穩定通貨價格，確保實體經濟穩中有進發展。
　　來自中國國家統計局所發布的資料，工業生產者出廠價格於２０１９年５月份的同比增長０
﹒６％，環比減少０﹒３個百分點，止住４月份同比增０﹒９％拉動環比激增０﹒５個百分點
，和３月份同比及環比分別升０﹒４％和０﹒３個百分點二連升之惡況，需要留意的有好幾點：
（甲）ＰＰＩ之止升，乃受到（Ｉ）多項購進價格上升的壓力有不同程度的放緩，包括（ｉ）燃
料、動力類購進價格於２０１９年５月份同比升幅收窄至１﹒４％，遂使環比出現減少０﹒２個
百分點，而此項於４月份同比及環比分別上升１﹒６％及０﹒９個百分點，該是受到原油等能源
價格基本止住較早前反覆上升反見回落。美國退出《伊朗核協議》和單方面對伊朗作出新一輪的
「制裁」，使中東地緣政局再趨緊張，本該使原油價上行的機會遠大於回調，問題是美國又趁機
提速增產原油，特別是頁岩油的生產，為油價反跌之因。
　　ＰＰＩ之回落當然還受到多個主項購進價格同樣回落之惠：（ＩＩ）建築材料及非金屬類的
購進價格於２０１９年５月份升幅４﹒４％，環比跌０﹒７個百分點。甚至抵銷（ＩＩＩ）農副
產品類的購進價格於是月份同比上升１﹒５％之壓，此該在相當程度受到豬肉、牛肉以至羊肉價
格普見向上的壓力，鮮菜、鮮果等加價，會構成的負面影響。
　　多個類別的生產購進價格環比上升速度有所放緩，故（乙）工業生產者出廠價格中之生產資
料ＰＰＩ同比增長０﹒６％，而環比回落０﹒３個百分點，而生活資料的ＰＰＩ同比增長基本持
平於上月之０﹒９％，其中生活資料類漲幅較大的為食品類，同比增長２﹒２％比上月的
１﹒９％多增０﹒３個百分點，乃因豬肉、鮮菜價升對消費價格甚至生產價格等方面仍然繼續造
成不輕的壓力所致。
　　但生產資料ＰＰＩ之採掘類，於２０１９年５月份同比增長６﹒１％，比４月份所升的
５﹒３％高０﹒８個百分點，並形成三四連升。值得留意的是，採掘類ＰＰＩ於３月份的
４﹒２％的環比更升２﹒４個百分點、２月份環比增０﹒６個百分點和調高至１﹒８％，當非佳
象。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

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