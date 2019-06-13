《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國商務部公布，５月當月實際使用外資
６３８﹒３億元人民幣，同比增長８﹒５％（折９４﹒７億美元，同比增長４﹒６％）。
１－５月全國新設立外商投資企業１６４６０家；實際使用外資３６９０﹒６億元人民幣，
同比增長６﹒８％（折５４６﹒１億美元，同比增長３﹒７％）。
13/06/2019 15:00
【駐京專電】商務部：５月ＦＤＩ為９４﹒７億美元同比增４﹒６％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國商務部公布，５月當月實際使用外資
６３８﹒３億元人民幣，同比增長８﹒５％（折９４﹒７億美元，同比增長４﹒６％）。
１－５月全國新設立外商投資企業１６４６０家；實際使用外資３６９０﹒６億元人民幣，
同比增長６﹒８％（折５４６﹒１億美元，同比增長３﹒７％）。
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