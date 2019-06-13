《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國商務部公布，外資主要投資來源地中
，１－５月美國對華投資增長７﹒５％，香港、韓國、日本、英國、德國對華投資分別增長
３﹒７％、８８﹒１％、１８﹒９％、９﹒２％和１００﹒８％；歐盟實際投入外資金額同比增
長２９﹒５％。
中部地區實際使用外資２５４﹒４億元人民幣，同比增長５﹒２％；西部地區實際使用外資
２８５億元人民幣，同比增長２５﹒２％，自貿試驗區實際使用外資同比增長７﹒４％，佔比為
１１﹒９％。
13/06/2019 15:10
【貿易開戰】商務部：首５月美國對華投資增７﹒５％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國商務部公布，外資主要投資來源地中
，１－５月美國對華投資增長７﹒５％，香港、韓國、日本、英國、德國對華投資分別增長
３﹒７％、８８﹒１％、１８﹒９％、９﹒２％和１００﹒８％；歐盟實際投入外資金額同比增
長２９﹒５％。
中部地區實際使用外資２５４﹒４億元人民幣，同比增長５﹒２％；西部地區實際使用外資
２８５億元人民幣，同比增長２５﹒２％，自貿試驗區實際使用外資同比增長７﹒４％，佔比為
１１﹒９％。
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