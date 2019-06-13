【貿易開戰】商務部：首５月美國對華投資增７﹒５％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國商務部公布，外資主要投資來源地中

，１－５月美國對華投資增長７﹒５％，香港、韓國、日本、英國、德國對華投資分別增長

３﹒７％、８８﹒１％、１８﹒９％、９﹒２％和１００﹒８％；歐盟實際投入外資金額同比增

長２９﹒５％。

中部地區實際使用外資２５４﹒４億元人民幣，同比增長５﹒２％；西部地區實際使用外資

２８５億元人民幣，同比增長２５﹒２％，自貿試驗區實際使用外資同比增長７﹒４％，佔比為

１１﹒９％。

