【貿易開戰】商務部：歡迎外企來華投資興業，開展平等互利合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會

表示，注意到美方多次表示，希望中美兩國元首在２０國集團大阪峰會期間會晤，中國外交部新

聞發言人已經對此作出了回應。關於中美經貿談判，目前我沒有新的信息可以提供。

他表示，中方一直歡迎外國企業來華投資興業，也鼓勵雙方的企業基於市場化的原則，開展

平等互利的合作。中方依法保護在華外資企業的合法權益。同時外國企業在華開展經營活動，應

該遵守中國的法律法規，也要注意維護中國企業以及中國消費者正當合法權益。

他強調，美方動用國家力量打壓中國企業，泛化國家安全概念，濫用多管制等措施，是典型

的扭曲市場行為。我們對此堅決反對美方做法，不僅損害了中國企業的合法權益，也對全球的產

業鏈供應鏈安全造成了巨大的衝擊，嚴重干擾企業間正常的國際貿易活動，將給包括美國企業在

內的各國企業帶來極其不利的影響。再次敦促美方立即停止錯誤做法，取消對中國公司的單邊制

裁措施。同時中方將採取一切必要的措施，堅決維護中國企業合法權益。

對於不可靠及清單的相關規定，他表示，正在履行必要的程序，將於近期公布，最終會對有

關不可靠實體清單的相關事項作出詳細的規定。

