【貿易開戰】商務部回應自美國進口下降：貿易戰沒有贏家

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》就今年前五個月自美國進口額下降，中國

商務部新聞發言人高峰在例行發布會表示，美國產品競爭優勢下降，正常經營活動受到干擾。這

種情況再次說明，貿易戰沒有贏家，對美國經濟、世界經濟都可能帶來衰退性的影響。

對於下一步的磋商，他表示，中方立場是合作是有原則的，談判是有底線的，中方在重大原

則上絕不會讓步。

