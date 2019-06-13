【陸家嘴論壇】王兆星：金融監管政策要防止大水漫灌和嚴重乾旱

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》銀保監副主席王兆星今日在第十一屆陸家

嘴論壇上表示，實現經濟高質量發展，要實現多層次的發展變革，包括發展模式的變革，就是要

在宏觀層面建立和實施金融監管政策，防止大水漫灌和嚴重乾旱。

同時，還要實現金融服務方式變革。通過評價和激勵機制的改革，不斷激發金融機構員工的

積極性，創造性，增加可持續發展的動力和活力。

