《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》銀保監副主席王兆星今日在第十一屆陸家
嘴論壇上表示，實現經濟高質量發展，要實現多層次的發展變革，包括發展模式的變革，就是要
在宏觀層面建立和實施金融監管政策，防止大水漫灌和嚴重乾旱。
同時，還要實現金融服務方式變革。通過評價和激勵機制的改革，不斷激發金融機構員工的
積極性，創造性，增加可持續發展的動力和活力。
13/06/2019 11:36
【陸家嘴論壇】王兆星：金融監管政策要防止大水漫灌和嚴重乾旱
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》銀保監副主席王兆星今日在第十一屆陸家
嘴論壇上表示，實現經濟高質量發展，要實現多層次的發展變革，包括發展模式的變革，就是要
在宏觀層面建立和實施金融監管政策，防止大水漫灌和嚴重乾旱。
同時，還要實現金融服務方式變革。通過評價和激勵機制的改革，不斷激發金融機構員工的
積極性，創造性，增加可持續發展的動力和活力。
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