《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上交所理事長黃紅元今日在第十一屆陸家
嘴論壇上表示，科創板首批過會企業正在向中證監進行註冊，然後會進入路演和發行階段，估計
發行數量到一定規模後，預計科創板首批企業將在未來兩個月內上市交易。
13/06/2019 11:53
【科創板】上交所黃紅元：科創板首批企業兩個月內將上市交易
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上交所理事長黃紅元今日在第十一屆陸家
嘴論壇上表示，科創板首批過會企業正在向中證監進行註冊，然後會進入路演和發行階段，估計
發行數量到一定規模後，預計科創板首批企業將在未來兩個月內上市交易。
|中國故事13/06/2019
【科創板】科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式 資本市場迎新板
|中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
|國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突 至少22人受傷送院
|生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰