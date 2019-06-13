【科創板】上交所黃紅元：科創板首批企業兩個月內將上市交易

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》上交所理事長黃紅元今日在第十一屆陸家

嘴論壇上表示，科創板首批過會企業正在向中證監進行註冊，然後會進入路演和發行階段，估計

發行數量到一定規模後，預計科創板首批企業將在未來兩個月內上市交易。

