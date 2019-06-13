【陸家嘴論壇】沈聯濤：科創板短期有點波動，長遠一定成功

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》前香港證監會主席沈聯濤今日在上海舉行

的第十一屆陸家嘴論壇上表示，近十年來全球股市的增長來自科技公司，所以中國設立自己的科

創板方向是對的。短期來看，科創板會有點波動，但長遠一定成功。

他提到，當資本市場邁向高風險的時候，監管層要很清晰的明確遊戲規則，科創企業家要理

解自己的責任，但一個成熟的市場還需要成熟的投資者。中國資本市場要製造成熟的機構投資者

還要一段時間，而個人投資者走向成熟需要交挺大的學費。他提醒個人投資者要謹慎入市。

