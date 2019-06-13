【陸家嘴論壇】蘇格蘭皇家銀行董事長：滬倫通不會受到脫歐影響

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》蘇格蘭皇家銀行董事長Ｈｏｗａｒｄ

Ｄａｖｉｅｓ今日在第十一屆陸家嘴論壇上表示，英國脫歐不會影響滬倫通。而脫歐對於英國的

影響取決於脫歐的方式。

他提到，就銀行業來說，倫敦的中介業務是全球性的，差不多四分之一的國際業務涉及到歐

盟區的客戶，也就是說脫歐會導致四分之一的業務受到影響，其中直接外匯交易可能不會受到影

響，但企業借貸會受到影響，還會出現一些意料之外的情況。

