【陸家嘴論壇】屠光紹：中英市場會有更多互通和對接措施

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》中投前總經理屠光紹今日在第十一屆陸家

嘴論壇上表示，上海金融中心和倫敦金融中心加強合作，一是要市場互通，只有市場互通了，才

能實現資源互補、優勢互補。現在有了滬倫通，未來還有更多的互通和對接的措施，使兩個市場

各自發揮優勢，同時資源共享。這不光是對上海、對倫敦有幫助，對中英兩國的金融合作也有著

非常重要的意義。

