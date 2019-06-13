《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》中投前總經理屠光紹今日在第十一屆陸家
嘴論壇上表示，上海金融中心和倫敦金融中心加強合作，一是要市場互通，只有市場互通了，才
能實現資源互補、優勢互補。現在有了滬倫通，未來還有更多的互通和對接的措施，使兩個市場
各自發揮優勢，同時資源共享。這不光是對上海、對倫敦有幫助，對中英兩國的金融合作也有著
非常重要的意義。
13/06/2019 15:23
【陸家嘴論壇】屠光紹：中英市場會有更多互通和對接措施
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》中投前總經理屠光紹今日在第十一屆陸家
嘴論壇上表示，上海金融中心和倫敦金融中心加強合作，一是要市場互通，只有市場互通了，才
能實現資源互補、優勢互補。現在有了滬倫通，未來還有更多的互通和對接的措施，使兩個市場
各自發揮優勢，同時資源共享。這不光是對上海、對倫敦有幫助，對中英兩國的金融合作也有著
非常重要的意義。
|中國故事13/06/2019
【京城近觀】5G能給我們帶來甚麼？
|FOCUS13/06/2019
【FOCUS】港元突「洛陽紙貴」 大鱷警告政治「將軍」
|生財有道13/06/2019
《開市Good Morning》熊麗萍：美減息對地產股刺激不大
|中國故事13/06/2019
【科創板】科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式 資本市場迎新板
|中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
|國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰