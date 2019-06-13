《午市前瞻》港股走勢偏弱，下一支持位約在２６６００點

《經濟通通訊社１３日專訊》隔晚美股繼續低走，道指收跌４３點報２６００４點。納指收

報７７９２點軟２９點。標指走低５點報２８７９點。

港股今日繼續受政局不穩影響，市場擔心資金外流，導致大市氣氛轉差，今早低開９１點報

２７２１７，已是全日最高位，及後跌勢急速擴大，早前啟德地皮遭到棄標，地產股繼續捱沽領

跌，拖累恆指最多大瀉４８３點，報２６８２５，失守二萬七關口。隨著５Ｇ概念股造好帶動大

市氣氛，港股跌幅收窄至近２００點水平，加上Ａ股跌勢喘定，最終港股半日挫２３５點或

０﹒８６％，報２７０７２，失十天線（約２７１２８），險守二萬七關，主板成交

４４４﹒３２億元。國企指數報１０４２２，跌７２點或下跌０﹒６９％。

上證綜指報２９１２，半日倒升３點或０﹒１２％。深成指倒升１１點或０﹒１３％，報

８９６５。



＊本地地產股連日遇沽壓，數據拖累汽車股捱沽＊



重磅股受壓，銀行拆息高企，市場擔憂資金流走，匯控（００００５）半日收跌１﹒１６％

，報６３﹒９５元；港交所（００３８８）遭高盛降微目標價至２７０元，微升０﹒１５％，報

２５９﹒６元；騰訊（００７００）被麥格理維持跑贏大市評級，但今日跟隨大市跌１﹒７８％

，報３３１﹒４元；友邦（０１２９９）續跌１﹒３３％，報７４﹒１元。

受早前有發展商棄標啟德地皮消息影響，本地地產股今日繼續受壓。恆隆地產

（００１０１）挫２﹒１９％，報１６﹒９８元；新地（０００１６）走低１﹒３６％，報

１２３﹒４元；新世界（０００１７）跌１﹒５５％，報１１﹒４６元；長實（０１１１３）跟

跌１﹒７％，報５７﹒７５元；嘉華（００１７３）軟０﹒９％，報４﹒４元。

中國汽車工業協會上日（１２日）公布，今年首五月內地汽車產銷量達１０２３﹒７萬輛和

１０２６﹒５９萬輛，按年降１３﹒０１％和１２﹒９５％，導致汽車股今日表現持續疲軟。長

汽（０２３３３）瀉４﹒５１％，報５﹒５１元，暫表現最差國指股；敏實（００４２５）挫

２﹒７７％，報１９﹒９８元；北汽（０１９５８）跌１﹒４９％，報４﹒６４元；吉利

（００１７５）走低１﹒８９％，報１２﹒４６元；東風（００４８９）軟１﹒５９％，報

６﹒１７元。



＊中資電訊股受捧，國壽保費收入升仍領跌藍籌＊



三大中資電訊股今日一齊走高，聯通（００７６２）升１﹒９１％，報８﹒５２元，收復十

天（約８﹒４元）及廿天線（約８﹒３７元），暫表現最好藍籌；中電信（００７２８）亦升

１﹒７９％，報３﹒９７元，收復５０天線（約３﹒９５元），暫表現最好國指股；中移動

（００９４１）指公司今年５Ｇ一期無線工程設計及可行性研究服務集採工作已經啟動，今日逆

市微升０﹒３６％，報６９﹒０５元；鐵塔（００７８８）今日曾經跌穿十天線（約１﹒８９元

），惟半日無升跌。

內險股今日亦跟隨Ａ股向下，國壽（０２６２８）今年首五個月累計原保險保費收入

３２１６億元人民幣，按年升４﹒７２％，惟收跌２﹒８４％，報１７﹒８２元，暫表現最差藍

籌；太保（００９６６）走低１﹒５％，報１９﹒７元；財險（０２３２８）跌１﹒３％，報８

﹒３５元；人保（０１３３９）跟跌１﹒３２％，報２﹒９９元；平保（０２３１８）軟

０﹒４６％，報８７﹒３元；新華保險（０１３３６）微跌０﹒１４％，報３５﹒２元。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳早前印發通知，支持重大項目市場化融資，對於部分實行企

業化經營管理且有經營性收益的基礎設施項目，惟中資鐵路股今日普遍回吐。中交建

（０１８００）遭匯證降目標逾兩成七，收跌２﹒４６％，報７﹒１４元；中鐵（００３９０）

跌１﹒８８％，報６﹒２７元；鐵建裝備（０１７８６）亦跌１﹒８２％，報１﹒６２元；中冶

（０１６１８）走低０﹒９７％，報２﹒０５元；中車時代（０３８９８）軟０﹒８４％，報

４１﹒３５元。



＊麥嘉嘉：本地銀行股面臨調整，短期需經歷調整＊



港股今日繼續受挫，一度失守２７０００點大關，志昇證券研究部董事麥嘉嘉認為，在外圍

經濟方面，市場並未對中美貿易談判達成協議抱有樂觀看法。加上本地銀行同業拆息急升，以及

半年結導致銀根短拙，令大市承托力不足，均對港股構成負面影響。

從技術走勢角度分析，麥嘉嘉表示，恆指日前未能企穩２５０天線（２７７１６點），下一

個支持位則要到本月低位即２６６７１點，但不排除短線會再失守。

受政府修訂逃犯條例事件發酵影響，地產股連續兩日捱沽，她認為整個板塊是焦點，料政治

因素對其影響仍未完全反映，仍有下調空間。不過，對於事件對大市的影響，她認為未必太大，

因為在２０１４年佔中期間，政治因素對港股的影響並不算大。

此外，銀行同業拆息抽升，令銀行股表現受壓，她認為除此之外，本地地產股偏軟亦令市場

擔心對銀行按揭業務的影響，料本地銀行股亦會面臨調整。不過，由於本地銀行體系穩健，她相

信下跌幅度不會太大，料在區間上落。整體而言，她認為大市觀望氣氛濃厚，投資者不宜太積極

入市。（ｙｋ、ａｌ）（ｚｚ）

