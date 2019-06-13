《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９
８８）行長劉連舸今日在第十一屆陸家嘴論壇上透露，在銀保監和上海市政府支持下，中銀金融
科技公司將於今日晚些時候揭牌啟幕。
他提到，中國銀行正就海外業務進行區域整合形成區域中心。歐盟要求超過一定限額的銀行
集團成立平台，所以中行肯定要履行歐洲區域整合。
另外，以中銀香港（０２３８８）為平台對東南亞業務整合已取得階段性成果。
13/06/2019 16:21
【陸家嘴論壇】中行劉連舸：中銀金融科技公司將於今日揭牌
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１３日上海專電》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９
８８）行長劉連舸今日在第十一屆陸家嘴論壇上透露，在銀保監和上海市政府支持下，中銀金融
科技公司將於今日晚些時候揭牌啟幕。
他提到，中國銀行正就海外業務進行區域整合形成區域中心。歐盟要求超過一定限額的銀行
集團成立平台，所以中行肯定要履行歐洲區域整合。
另外，以中銀香港（０２３８８）為平台對東南亞業務整合已取得階段性成果。
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