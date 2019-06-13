《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵表示，早上約八時左右收到警方通知，在調景嶺站二號月
台有一批乘客聚集，職員到場了解。之後，有關乘客分別登上觀塘線往何文田方向列車，在沿線
個別車站，有人阻礙車門關閉，或按動車上緊急掣求助。
在油塘站，有乘客阻擋車門關上，亦有乘客站在車廂與月台之間與月台助理理論，造成列車
在月台停留較長時間。觀塘線列車服務受阻，至早上約十時列車服務回復正常。
另外，有個別市民響應網上號召，目的以阻礙港鐵運達至罷工罷市，迫使政府撤回修訂犯條
例。（ｔｆ）（ｚｚ）
13/06/2019 11:27
【移交逃犯】港鐵觀塘線早上有乘客阻礙運作，服務一度受阻
《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵表示，早上約八時左右收到警方通知，在調景嶺站二號月
台有一批乘客聚集，職員到場了解。之後，有關乘客分別登上觀塘線往何文田方向列車，在沿線
個別車站，有人阻礙車門關閉，或按動車上緊急掣求助。
在油塘站，有乘客阻擋車門關上，亦有乘客站在車廂與月台之間與月台助理理論，造成列車
在月台停留較長時間。觀塘線列車服務受阻，至早上約十時列車服務回復正常。
另外，有個別市民響應網上號召，目的以阻礙港鐵運達至罷工罷市，迫使政府撤回修訂犯條
例。（ｔｆ）（ｚｚ）
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