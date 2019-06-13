【移交逃犯】港鐵觀塘線早上有乘客阻礙運作，服務一度受阻

《經濟通通訊社１３日專訊》港鐵表示，早上約八時左右收到警方通知，在調景嶺站二號月

台有一批乘客聚集，職員到場了解。之後，有關乘客分別登上觀塘線往何文田方向列車，在沿線

個別車站，有人阻礙車門關閉，或按動車上緊急掣求助。

在油塘站，有乘客阻擋車門關上，亦有乘客站在車廂與月台之間與月台助理理論，造成列車

在月台停留較長時間。觀塘線列車服務受阻，至早上約十時列車服務回復正常。

另外，有個別市民響應網上號召，目的以阻礙港鐵運達至罷工罷市，迫使政府撤回修訂犯條

例。（ｔｆ）（ｚｚ）

