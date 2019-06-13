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即市新聞

13/06/2019 17:45

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２７億，買工行建行騰訊沽國壽平保

　　《經濟通通訊社１３日專訊》港股周四低開９０點後跌幅逐步擴大，最多曾跌４８３點，失
守１０天線（２７１３１點）及二萬七關，低見２６８２５點，但中午收市前收復二萬七關口，
並收復１０天線。隨著內房股於午後升幅不斷擴大，從而帶動大市整體氣氛，重磅股亦見有資金
流入，港股最終跌幅收窄至僅１３點，報２７２９４，為全日最高位，十天線及二萬七關失而復
得。
　　按額度計算，北水全日淨流入２７﹒１８億人民幣，較周三的３２﹒７１億人民幣，減少５
﹒５３億或１６﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（０
０９３９）和騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是中國人壽（０２６２８）與中國平
安（０２３１８）。
　　周四主板成交８１２﹒５８億元，較上日減少５﹒６％，其中港股通成交７７﹒８９億元，
佔總成交９﹒５９％。

＊北水對工行建行熱情不減＊

　　北水繼續湧入內銀股，工行及建行周四股價齊升約１﹒２％，工行獲７﹒０８億北水淨買入
，累計８天北水淨流入約４７﹒９億元；建行周四亦獲５﹒７３億北水買入。騰訊及金山軟件（
０３８８８）合作的手遊《劍網３：指尖江湖》周三開放測試，即成內地ｉＯＳ下載榜冠軍，１
﹒７３億北水買入騰訊，惟股價仍跌近１％。
　　中國人壽首五個月保費收入按年上升４﹒７％至３２１６億元人民幣，但仍有１﹒５１億北
水沽出中人壽，股價跌１﹒２％，平保獲９５０１萬北水沽出，股價升０﹒１％。（ｂｎ）

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