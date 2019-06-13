《美元走勢－羅明立》美國上下游通脹均轉弱，減息預期升溫

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒４７ １０８﹒５３ １０８﹒１３

歐元╱美元 １﹒１２９１ １﹒１３００ １﹒１２８６

英鎊╱美元 １﹒２６９０ １﹒２７０１ １﹒２６８１

美元╱瑞郎 ０﹒９９５１ ０﹒９９５６ ０﹒９９３０

美元╱港元 ７﹒８２４３ ７﹒８２７４ ７﹒８１６５



《美元走勢》美國５月消費者物價指數ＣＰＩ按年升幅續回落至上升１﹒８％，不但低於市

場預期的１﹒９％，亦較前值回落０﹒２個百分點，主要受能源價格下跌所影響。至於扣除食品

及能源的核心ＣＰＩ按年則上升２％，升幅均不及市場預期及前值的２﹒１％。美國近期無論上

游及下游通脹均見轉弱，使美聯儲頓成總統特朗普批評對象，使市場憂慮局方於制定政策的獨立

性上會否受到干擾。美元匯價昨日（１２日）反彈，一度重上９７水平，支持美元匯價的主要是

市場對美聯儲減息的預期升溫，認為有助美國經濟發展，此外亦有技術性補倉的原因。

美國總統特朗普表示，考慮對涉及俄羅斯天然氣管道企業實施制裁，投資者關注貿易戰將漫

延至日本及歐洲，歐元受影響，兌美元回落至１﹒１３水平以下。

下屆歐洲央行行長熱門人選之一，現任法國央行行長德加洛於接受傳媒訪問時表示，中美貿

易緊張情緒衍生的不確定性，威脅全球經濟，若經濟下滑的情勢惡化，即使央行也無法單靠自身

的能力，需兼顧各方面以維持經濟增長。此外，其又表示，只要通脹低於央行的目標，便有必要

保持貨幣政策積極及寬鬆，而貿易緊張局勢造成的不確定性，應該讓政治家們去解決，央行不可

能包辦一切來維持經濟增長，且強調央行只可以暫時減輕全球經濟疲弱帶來的後果。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２９０ １﹒１４００ １﹒１２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３５０ １﹒３４００ １﹒３２００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

