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即市新聞

13/06/2019 15:52

《美元走勢－羅明立》美國上下游通脹均轉弱，減息預期升溫

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒４７　　　１０８﹒５３　　　１０８﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２９１　　　１﹒１３００　　　１﹒１２８６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６９０　　　１﹒２７０１　　　１﹒２６８１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９５１　　　０﹒９９５６　　　０﹒９９３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８２４３　　　７﹒８２７４　　　７﹒８１６５

　　《美元走勢》美國５月消費者物價指數ＣＰＩ按年升幅續回落至上升１﹒８％，不但低於市
場預期的１﹒９％，亦較前值回落０﹒２個百分點，主要受能源價格下跌所影響。至於扣除食品
及能源的核心ＣＰＩ按年則上升２％，升幅均不及市場預期及前值的２﹒１％。美國近期無論上
游及下游通脹均見轉弱，使美聯儲頓成總統特朗普批評對象，使市場憂慮局方於制定政策的獨立
性上會否受到干擾。美元匯價昨日（１２日）反彈，一度重上９７水平，支持美元匯價的主要是
市場對美聯儲減息的預期升溫，認為有助美國經濟發展，此外亦有技術性補倉的原因。
　　美國總統特朗普表示，考慮對涉及俄羅斯天然氣管道企業實施制裁，投資者關注貿易戰將漫
延至日本及歐洲，歐元受影響，兌美元回落至１﹒１３水平以下。
　　下屆歐洲央行行長熱門人選之一，現任法國央行行長德加洛於接受傳媒訪問時表示，中美貿
易緊張情緒衍生的不確定性，威脅全球經濟，若經濟下滑的情勢惡化，即使央行也無法單靠自身
的能力，需兼顧各方面以維持經濟增長。此外，其又表示，只要通脹低於央行的目標，便有必要
保持貨幣政策積極及寬鬆，而貿易緊張局勢造成的不確定性，應該讓政治家們去解決，央行不可
能包辦一切來維持經濟增長，且強調央行只可以暫時減輕全球經濟疲弱帶來的後果。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２９０　　　１﹒１４００　　　１﹒１２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３５０　　　１﹒３４００　　　１﹒３２００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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