立法會昨（１２日）原定就《逃犯條例》修訂恢復二讀，激發示威者包圍立法會大樓，佔領
金鐘主要幹道，並與警方爆激烈衝突。
醫管局表示，截至昨晚１０時，有７２人在衝突中受傷送院，年齡介乎１５至６６歲，其中
２人情況嚴重，分別送往瑪麗及律敦治等７間醫院。《香港經濟日報》（ｚｚ）
13/06/2019 08:20
【移交逃犯】醫管局：截至昨晚１０時，有７２人在衝突中受傷送院
立法會昨（１２日）原定就《逃犯條例》修訂恢復二讀，激發示威者包圍立法會大樓，佔領
金鐘主要幹道，並與警方爆激烈衝突。
醫管局表示，截至昨晚１０時，有７２人在衝突中受傷送院，年齡介乎１５至６６歲，其中
２人情況嚴重，分別送往瑪麗及律敦治等７間醫院。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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