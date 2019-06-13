【移交逃犯】醫管局：截至昨晚１０時，有７２人在衝突中受傷送院

立法會昨（１２日）原定就《逃犯條例》修訂恢復二讀，激發示威者包圍立法會大樓，佔領

金鐘主要幹道，並與警方爆激烈衝突。

醫管局表示，截至昨晚１０時，有７２人在衝突中受傷送院，年齡介乎１５至６６歲，其中

２人情況嚴重，分別送往瑪麗及律敦治等７間醫院。《香港經濟日報》（ｚｚ）

