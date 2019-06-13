《經濟通通訊社１３日專訊》沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ創辦人Ｇｉｌｌｅｍ
Ｔｕｌｌｏｃｈ接受外電訪問時表示，若《逃犯條例》修訂獲通過，憂慮該行針對中資公司的批
評會被指觸犯內地法律，成為引渡的理由，屆時會考慮把ＧＭＴ在中環的總部遷至新加坡或英國
。
ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ曾發表多份研究報告，最近一份為針對長和（００００１），指
其涉使用「創意會計手法」。（ｈｌ）（ｚｚ）
13/06/2019 09:20
【移交逃犯】沽空機構ＧＭＴ憂狙擊中資成引渡理由，擬總部遷離港
《經濟通通訊社１３日專訊》沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ創辦人Ｇｉｌｌｅｍ
Ｔｕｌｌｏｃｈ接受外電訪問時表示，若《逃犯條例》修訂獲通過，憂慮該行針對中資公司的批
評會被指觸犯內地法律，成為引渡的理由，屆時會考慮把ＧＭＴ在中環的總部遷至新加坡或英國
。
ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ曾發表多份研究報告，最近一份為針對長和（００００１），指
其涉使用「創意會計手法」。（ｈｌ）（ｚｚ）
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