【移交逃犯】沽空機構ＧＭＴ憂狙擊中資成引渡理由，擬總部遷離港

《經濟通通訊社１３日專訊》沽空機構ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ創辦人Ｇｉｌｌｅｍ

Ｔｕｌｌｏｃｈ接受外電訪問時表示，若《逃犯條例》修訂獲通過，憂慮該行針對中資公司的批

評會被指觸犯內地法律，成為引渡的理由，屆時會考慮把ＧＭＴ在中環的總部遷至新加坡或英國

。

ＧＭＴ Ｒｅｓｅａｒｃｈ曾發表多份研究報告，最近一份為針對長和（００００１），指

其涉使用「創意會計手法」。（ｈｌ）（ｚｚ）

