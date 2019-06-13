【新股上市】消息指思考樂教育（１７６９）國際配售已獲足額認購

《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，思考樂教育（０１７６９）國際配售部份已獲足

額認購。

思考樂教育早前公布招股詳情，集團計劃發售股份約１﹒２５億股，其中９０％用作國際發

售，餘下１０％在香港公開發售，招股價介乎３﹒６４至４﹒６８元，以每手１０００股作為買

賣單位，入場費約４７２７﹒１６元。

是次上市集資規模介乎４﹒５５億至５﹒８５億元，該股於昨日（１２日）至下周一（１７

日）招股，６月１７日定價，預計６月２１日在聯交所主板買賣。（ｂｉ）

