《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，思考樂教育（０１７６９）國際配售部份已獲足
額認購。
思考樂教育早前公布招股詳情，集團計劃發售股份約１﹒２５億股，其中９０％用作國際發
售，餘下１０％在香港公開發售，招股價介乎３﹒６４至４﹒６８元，以每手１０００股作為買
賣單位，入場費約４７２７﹒１６元。
是次上市集資規模介乎４﹒５５億至５﹒８５億元，該股於昨日（１２日）至下周一（１７
日）招股，６月１７日定價，預計６月２１日在聯交所主板買賣。（ｂｉ）
13/06/2019 10:28
【新股上市】消息指思考樂教育（１７６９）國際配售已獲足額認購
《經濟通通訊社１３日專訊》市場消息指，思考樂教育（０１７６９）國際配售部份已獲足
額認購。
思考樂教育早前公布招股詳情，集團計劃發售股份約１﹒２５億股，其中９０％用作國際發
售，餘下１０％在香港公開發售，招股價介乎３﹒６４至４﹒６８元，以每手１０００股作為買
賣單位，入場費約４７２７﹒１６元。
是次上市集資規模介乎４﹒５５億至５﹒８５億元，該股於昨日（１２日）至下周一（１７
日）招股，６月１７日定價，預計６月２１日在聯交所主板買賣。（ｂｉ）
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