  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/06/2019 12:42

【移交逃犯】何猷龍：不評論反修訂騷亂事件，冀香港愈快平靜愈好

　　《經濟通通訊社１３日專訊》新濠國際（００２００）今日舉行股東會。集團主席何猷龍回
應本港修訂《逃犯條例》時表示，現時希望「香港愈快平靜，愈和平（ｐｅａｃｅｆｕｌ）愈好
，但當然永遠有不確定性（ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ），不評論中美貿易戰或昨日在香港發生的
事，永遠都有種不確性，當然對整個大灣區不會有利。」（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
FOCUS13/06/2019
【FOCUS】港元突「洛陽紙貴」 大鱷警告政治「將軍」
中國故事13/06/2019
【科創板】科創板在陸家嘴論壇舉行開板儀式 資本市場迎新板
中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
香港政情12/06/2019
【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突 至少22人受傷送院
生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金