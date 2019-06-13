【移交逃犯】何猷龍：不評論反修訂騷亂事件，冀香港愈快平靜愈好

《經濟通通訊社１３日專訊》新濠國際（００２００）今日舉行股東會。集團主席何猷龍回

應本港修訂《逃犯條例》時表示，現時希望「香港愈快平靜，愈和平（ｐｅａｃｅｆｕｌ）愈好

，但當然永遠有不確定性（ｕｎｃｅｒｔａｉｎｔｙ），不評論中美貿易戰或昨日在香港發生的

事，永遠都有種不確性，當然對整個大灣區不會有利。」（ｚｚ）

