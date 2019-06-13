《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐銀行在電子郵件聲明中表示，該行在香港經營正常，如果
員工無法前往工作地點，可以選擇在家上班。
匯豐銀行昨日（１２日）宣布，鑑於有公眾活動進行，位於太古廣場卓越理財中心（香港金
鐘道８８號太古廣場商場２０３，４０３號舖及太古廣場２期１４樓１４１５－ １４１８室）
，以及太古廣場日夜理財中心（香港金鐘道８８號太古廣場商場４０３號舖）由今日中午
１２時起暫時關閉，直至另行通知。其他匯豐分行的運作將維持正常。（ｃｌ）（ｚｚ）
13/06/2019 10:11
【移交逃犯】匯豐：在港經營正常，員工可選擇在家工作
《經濟通通訊社１３日專訊》匯豐銀行在電子郵件聲明中表示，該行在香港經營正常，如果
員工無法前往工作地點，可以選擇在家上班。
匯豐銀行昨日（１２日）宣布，鑑於有公眾活動進行，位於太古廣場卓越理財中心（香港金
鐘道８８號太古廣場商場２０３，４０３號舖及太古廣場２期１４樓１４１５－ １４１８室）
，以及太古廣場日夜理財中心（香港金鐘道８８號太古廣場商場４０３號舖）由今日中午
１２時起暫時關閉，直至另行通知。其他匯豐分行的運作將維持正常。（ｃｌ）（ｚｚ）
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