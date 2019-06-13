《經濟通通訊社１３日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，該行港灣中心分行回復正常服
務。金鐘分行仍會暫停服務，直至另行通告。
客戶如需處理帳戶事宜，可考慮使用東亞銀行之網上及電話銀行服務、手機應用程式，或親
臨該行之其他分行。（ｃｌ）（ｚｚ）
13/06/2019 10:31
【移交逃犯】東亞金鐘分行暫停服務，但港灣中心分行回復正常服務
《經濟通通訊社１３日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，該行港灣中心分行回復正常服
務。金鐘分行仍會暫停服務，直至另行通告。
客戶如需處理帳戶事宜，可考慮使用東亞銀行之網上及電話銀行服務、手機應用程式，或親
臨該行之其他分行。（ｃｌ）（ｚｚ）
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