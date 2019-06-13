《經濟通通訊社１３日專訊》港元繼續呈強，今早最多曾漲０﹒０８％，報７﹒８１７８。
港匯昨天一度低見７﹒８１６２，創去年１２月１８日以來新低。港元最新報７﹒８２２５，仍
升０﹒０２３％。
港元過去三個交易日的漲幅擴大至０﹒３％，為去年１１月以來最大升幅。（ｃｌ）
13/06/2019 11:01
【港匯轉勢】港元高見７﹒８１７８，創七個月以來最大三日漲幅
《經濟通通訊社１３日專訊》港元繼續呈強，今早最多曾漲０﹒０８％，報７﹒８１７８。
港匯昨天一度低見７﹒８１６２，創去年１２月１８日以來新低。港元最新報７﹒８２２５，仍
升０﹒０２３％。
港元過去三個交易日的漲幅擴大至０﹒３％，為去年１１月以來最大升幅。（ｃｌ）
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