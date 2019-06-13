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即市新聞

13/06/2019 20:06

《再戰明天》內地及美公布５月零售銷售，ＩＭＦ總裁出席勞工大會

　　《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日）內地公布５月零售銷售和工業生產，美國公布
零售銷售及密歇根大學消費者信心指數。

＊ＩＭＦ總裁拉加德出席國際勞工大會＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲合作
銀行協會執行委員會會議發表講話。６：１５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在法律
及財政研究院（ＩＬＦ）組織的會議主持專題討論會。
　　８：５５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼參加一項女性銀行與金融從業人員成就獎的午宴。
　　明日，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。此外，歐洲央行銀行監管委員會主席恩
瑞亞與意大利央行副總裁Ｆａｂｉｏ　Ｐａｎｅｔｔａ在一場銀行主題的會議中發表演說。
　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德出席國際勞工組織（ＩＬＯ）的年度國際勞工大會


＊內地公布５月零售銷售和工業生產＊

　　在數據方面，明午３：００ｐｍ，中國公布５月城鎮固定資產投資（年初至今），年率料維
持於６﹒１％。內地５月工業生產年率料維持於５﹒４％；工業生產（年初至今）年率料由
６﹒２％降至６﹒１％。內地５月零售銷售（年初至今）年率料維持於８％；年率料由７﹒２％
升上８﹒１％。
　　明午４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產及生產者物價指數。６：３０ｐｍ，俄羅斯公
布官方指標利率，料由７﹒７５％下調至７﹒５％。

＊美國公布零售銷售及密歇根大學消費者信心指數＊
　
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布５月零售銷售，月率料由下滑０﹒２％升上０﹒６％。
９：１５ｐｍ，美國公布５月工業生產，月率料由下跌０﹒５％升上０﹒２％；產能利用率料由
７７﹒９％升上７８％。１０：００ｐｍ，美國公布４月企業存貨，料由持平升上０﹒５％；６
月密歇根大學消費者信心指數料由１００下滑至９８。

＊大家樂派業績，交銀開股東會＊

　　在本港，明日開股東會的公司有：亞洲衛星（０１１３５）、李寧（０２３３１）、中海外
（００６８８）和交銀國際（０３３２９）等。
　　派業績的公司有：添利（０００９３）、大家樂集團（００３４１）、新源萬恆控股
（０２３２６）等（ｈｏ）

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