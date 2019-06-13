《再戰明天》內地及美公布５月零售銷售，ＩＭＦ總裁出席勞工大會

《經濟通通訊社１３日專訊》明日（１４日）內地公布５月零售銷售和工業生產，美國公布

零售銷售及密歇根大學消費者信心指數。



＊ＩＭＦ總裁拉加德出席國際勞工大會＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：００ｐｍ，歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲合作

銀行協會執行委員會會議發表講話。６：１５ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞在法律

及財政研究院（ＩＬＦ）組織的會議主持專題討論會。

８：５５ｐｍ，英倫銀行總裁卡尼參加一項女性銀行與金融從業人員成就獎的午宴。

明日，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。此外，歐洲央行銀行監管委員會主席恩

瑞亞與意大利央行副總裁Ｆａｂｉｏ Ｐａｎｅｔｔａ在一場銀行主題的會議中發表演說。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德出席國際勞工組織（ＩＬＯ）的年度國際勞工大會

。



＊內地公布５月零售銷售和工業生產＊



在數據方面，明午３：００ｐｍ，中國公布５月城鎮固定資產投資（年初至今），年率料維

持於６﹒１％。內地５月工業生產年率料維持於５﹒４％；工業生產（年初至今）年率料由

６﹒２％降至６﹒１％。內地５月零售銷售（年初至今）年率料維持於８％；年率料由７﹒２％

升上８﹒１％。

明午４：３０ｐｍ，香港公布第一季工業生產及生產者物價指數。６：３０ｐｍ，俄羅斯公

布官方指標利率，料由７﹒７５％下調至７﹒５％。



＊美國公布零售銷售及密歇根大學消費者信心指數＊



明晚８：３０ｐｍ，美國公布５月零售銷售，月率料由下滑０﹒２％升上０﹒６％。

９：１５ｐｍ，美國公布５月工業生產，月率料由下跌０﹒５％升上０﹒２％；產能利用率料由

７７﹒９％升上７８％。１０：００ｐｍ，美國公布４月企業存貨，料由持平升上０﹒５％；６

月密歇根大學消費者信心指數料由１００下滑至９８。



＊大家樂派業績，交銀開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：亞洲衛星（０１１３５）、李寧（０２３３１）、中海外

（００６８８）和交銀國際（０３３２９）等。

派業績的公司有：添利（０００９３）、大家樂集團（００３４１）、新源萬恆控股

（０２３２６）等（ｈｏ）

