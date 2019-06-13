《經濟通通訊社１３日專訊》修身堂（０８２００）發盈警，預期截至今年３月底止財政年
度之業績將錄得公司權益持有人應佔虧損，去年同期則錄公司權益持有人應佔溢利。該可能錄得
虧損主要是源於年度按公允價值計入損益之金融資產錄得未變現虧損，相對於去年同期按公允價
值計入損益之金融資產錄得收益。（ｋｙ）
13/06/2019 16:59
【企業盈警】修身堂（０８２００）料截至３月底止財年由盈轉虧
《經濟通通訊社１３日專訊》修身堂（０８２００）發盈警，預期截至今年３月底止財政年
度之業績將錄得公司權益持有人應佔虧損，去年同期則錄公司權益持有人應佔溢利。該可能錄得
虧損主要是源於年度按公允價值計入損益之金融資產錄得未變現虧損，相對於去年同期按公允價
值計入損益之金融資產錄得收益。（ｋｙ）
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