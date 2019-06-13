【移交逃犯】總商會：大型示威反映社會憂慮，懇請政府與大眾對話

《經濟通通訊社１３日專訊》香港總商會對昨日（１２日）的示威行動演變為暴力事件深表

遺憾，主席夏雅朗表示，尊重市民和平表達看法和意見的權利，但強烈譴責訴諸暴力的行為。

總商會表示認同草案背後的原則，但市民展開的大規模示威和抗議行動顯示，社會仍然深感

憂慮，因此懇請政府繼續聆聽持份者的聲音，並與社會大眾進行有意義的對話。

總商會總裁袁莎妮表示，商界關注事態發展，促請各方保持克制，確保爭論不會影響企業對

香港的信心，以及本港的國際聲譽。（ｃｌ）（ｚｚ）

