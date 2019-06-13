【海外置業－新加坡篇】辣招奏效，一個字解釋獅城樓市投資魅力！

《經濟通通訊社記者余萃雯１３日報道》新加坡與香港同為九十年代的「亞洲四小龍」，經

濟表現皆在亞洲內名列前茅，不過兩個國際大都會市民的樓價負擔水平大相逕庭，香港人為「上

車」平均需要不吃不喝２１年，而新加坡置業卻容易得多，平均不吃不喝儲錢４﹒６年則可做業

主。中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛表示，投資新加坡樓市的港人大多基於

一個「穩」字，新加坡與香港皆有相近的「辣招」，調控樓價成效佳，令樓價走勢普遍穩定發展

，為「穩中求勝」的投資首選，加上當地空置率低，租務回報亦可靠穩。



＊新加坡入息對樓價比率為４﹒６倍，置業率高達８８％＊



「星人安居，港人蝸居」，香港及新加坡同樣作為「彈丸之地」，惟新加坡樓價卻大幅「跑

輸」香港。根據國際顧問機構Ｄｅｍｏｇｒａｐｈｉａ調查，以一年入息中位數計，香港樓價佔

港人每年平均入息２０﹒９倍，樓價平均為７１６﹒９萬港元。反觀新加坡入息中位數為香港近

１﹒５倍，但平均樓價只為４０萬新加坡元（約２２９萬港元），入息比例僅為４﹒６倍。

獅城樓價「貼地」並滿足大部分市民的住屋需求，不少意見歸功於新加坡的強勢政府，政府

主張以公營房屋解決大部分居民的住屋問題，官方統計約８１％市民住在政府所建的「組屋」，

當地置業率亦高達８８％，屬全球最高的地區之一。

新加坡金融資訊網站ｉｍｏｎｅｙ﹒ｓｇ統計，２０１８年三房至五房戶型新組屋的平均售

價由２９﹒１萬至４４﹒９萬新加坡元（約１６７至２５７萬港元），平均呎價僅３７９至

４１６新加坡元（２１７１至２３８５港元）。



＊中原許大衛：新加坡人有了組屋後不買私樓為誤解＊



雖然八成市民居住於「組屋」，惟許大衛指，當地人仍有私人住宅買賣需求，「很多人誤以

為新加坡人有了組屋後不買私樓，但其實當地私樓至少七成都係本地人買」。房地產顧問服務公

司萊坊亦統計，今年首季銷情最佳的５個新加坡新盤，平均售價由６２萬至２４２萬新加坡元（

約３５６至１３９１萬港元），項目回報率由２﹒２厘至２﹒９厘，新加坡人佔買家約７８％至

９４％，而外國買家佔僅１％至４％。



＊政府「出招」控樓市成功，核心中央區樓價首當其衝下跌＊



對於私樓市場，星洲政府亦貫徹其家長式管治作風，多次「出招」控制樓市。２０１８年上

半年市區重建局（ＵＲＡ）私樓樓價指數升７﹒４％，逼使政府於７月即「加辣」，調高住宅的

額外買家印花稅（ＡＢＳＤ），另外亦將借貸比率（ＬＴＶ Ｒａｔｉｏ）收緊５個百分點，最

終可成功控制樓價，下半年樓價僅微升０﹒４％。



＊今年首季樓價跌幅擴大，發展總藍圖有望令樓市復甦＊



獅城今年首季樓價指數連續兩季度下降，指數在去年第四季跌０﹒１％後，今年首季跌幅擴

大至０﹒７％，遊客熟悉的烏節路等組成的核心中央區（ＣＣＲ）樓價更首當其衝跌３％。

萊坊發表的新加坡住宅研究報告中提到，雖然新加坡「辣招」減低買家入市意欲，不過政府

４月公布的《２０１９發展總藍圖》（Ｄｒａｆｔ Ｍａｓｔｅｒｐｌａｎ ２０１９）有望再

帶動重點發展地區的銷售氣氛，預料在中心商業區、烏節路及南部瀕水地區（Ｇｒｅａｔｅｒ

Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｗａｔｅｒｆｒｏｎｔ）的活化及發展計劃出台後，核心中央區樓價將可改

善或回復穩定。



萊坊２０１９年新加坡私樓預測：

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首季樓價轉變 今年底前走勢預測

整體非私有土地項目（ｎｏｎ－ｌａｎｄｅｄ） －１％ －１％至３％

核心中央區非私有土地項目 －２﹒９％ －１％至１％

其他中央區非私有土地項目 －０﹒２％ －１％至４％

中央區以外非私有土地項目 ╱ －１％至３％

私有土地（ｌａｎｄｅｄ）項目 １﹒１％ －１％至１％

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＊新加坡非私有土地項目（ｎｏｎ－ｌａｎｄｅｄ）指公寓及分層式住宅等；而私有土地

（ｌａｎｄｅｄ）項目包括獨立式住宅、半獨立式住宅、排屋等。

