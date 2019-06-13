【海外置業－泰國篇】供應過量，專家話泰國樓市已經「食滯左」？

《經濟通通訊社記者余萃雯１３日報道》香港人一向熱衷到泰國旅遊及渡假，近年不少港人

到泰國旅遊之餘亦不忘買「磚頭」，令泰國「旅遊睇樓團」興起，買泰國樓用作投資、渡假甚至

移民等用途。中原地產項目部（中國及海外物業）營業董事許大衛呼籲，要到泰國置業，「一定

要買曼谷，因為去到邊到有ＢＴＳ（空鐵），經濟實力亦較強」。

泰國物業以低樓價作招徠吸引不少港人到當地置業，市場上不乏數十萬港元入場門檻的曼谷

新盤來港銷售，惟許大衛指，一般只需數十萬元的曼谷新盤都不在市中心，故較難以轉售。



＊中原許大衛籲投資選與ＢＴＳ距離５００米以內的永久業權項目＊



許大衛建議，若投資者打算入市後出租單位，應選擇距離ＢＴＳ５００米以內的地區，「泰

國好熱，（樓盤位置）超過５００米以外，已經有啲辛苦」。他提到，曼谷區內１００至２００

萬的新盤會較為受歡迎，租務回報可望有５至６厘。

根據泰國政府規定，物業總面積５１％業權需預留當地人，代表若項目提供１００個相同面

積的單位，首４９個單位可以永久業權（Ｆｒｅｅｈｏｌｄ ｌａｎｄ）出售予海外人士，其他

海外人士欲購餘下５１個單位需以租用業權（Ｌｅａｓｅｈｏｌｄ ｌａｎｄ）方式持有，租用

業權限制為３０年，期滿再續。因此許大衛指，港人緊記要買入永久業權的項目，否則以租用業

權所購入的項目將難以於二手市場轉售。



＊去年曼谷公寓落成量急增至６﹒６萬套，六年來最高＊



除了吸引港人關注，曼谷樓盤亦屬近年中國資金的寵兒，受惠於國際資金追捧入市，當地發

展商為「分一杯羹」紛紛拓展曼谷公寓（Ｃｏｎｄｏｍｉｎｉｕｍ）市場，公寓落成量由

２０１５年起續年上升，２０１７年落成量按年升四成至５﹒５萬套，２０１８年續升近兩成至

６﹒６萬套公寓，為２０１３年起的最高。

許大衛形容，曼谷的供應量過多，市場已出現「食滯左」的情況。過去四年，曼谷新盤的銷

售去化率皆在５０％至７０％的水平徘徊，今年首季則錄５２％的偏低水平。



＊首季新供應平均每呎２３８６港元，發展商主力「清貨尾」＊



地產服務公司高力國際發現，新供應主要集中於傳統外派人員集居的地方，包括素坤逸

（Ｓｕｋｈｕｍｖｉｔ）、沙吞（Ｓａｔｈｏｒｎ）及中心倫披尼╱暹邏（Ｌｕｍｐｉｎｉ╱Ｓ

ｉａｍ）等熱門地，素坤逸區內的公寓單位更佔整體市中心的供應的約８０％。以售價計，首季

的新盤平均售價為每米１０﹒２５萬泰銖，即每呎約為２３８６港元。該行估計，未來市中心熱

門區域的總公寓供應有望繼續上升，約有２﹒８至３﹒２萬套公寓在市場上放租。

隨著市場供應量急增，泰國發展商亦開始調整策略，不少發展商已表明會於今年降低推盤量

，主力銷售貨尾，令今年首季公寓推盤量下跌超過五成，由上季的２﹒０９萬套急降至

８９５３套，當中有６２％位於曼谷外圍地區。



＊貿戰及人幣貶值減弱中國買家購買力，曼谷樓前景「有危有機」＊



鑑於過去數年樓市氣氛熾熱，政府在今年４月起推出樓市調控政策，收緊購買第二套房或以

上的買家借貨比率，泰國銀行的借貸利率亦有所提升。在樓市「辣招」下，市場對曼谷樓市今年

的前景看法分歧。世邦魏理仕預期，「辣招」令本地買家需求下降，加息環境亦令投資活動放緩

發展商需要更集中轉向外國人銷售新盤，惟該行對此感憂慮，因在貿易戰及人民幣貶值下，中國

買家的購買力勢必減弱，令曼谷公寓市場前景轉為更不明朗。高力國際則相信，隨著今年大選結

果揭曉，下半年的公寓市場可續步回升，發展商亦將於較遲的時間推出新項目。

