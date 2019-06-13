《經濟通通訊社１３日專訊》渣打香港公布，因應金鐘情況，該行位於金鐘的兩間分行，包
括金鐘分行及金鐘優先理財中心，今天繼續暫停營運，櫃位服務、支票存款服務、自動櫃員機及
現金及支票存款機服務均暫停，直至另行通告。
中銀香港（０２３８８）及華僑永亨銀行亦宣布，位於統一中心的分行暫停服務，直至另行
通知。（ｓｋ）
13/06/2019 10:11
【移交逃犯】渣打、中銀等多銀行宣布金鐘分行營運及服務繼續暫停
《經濟通通訊社１３日專訊》渣打香港公布，因應金鐘情況，該行位於金鐘的兩間分行，包
括金鐘分行及金鐘優先理財中心，今天繼續暫停營運，櫃位服務、支票存款服務、自動櫃員機及
現金及支票存款機服務均暫停，直至另行通告。
中銀香港（０２３８８）及華僑永亨銀行亦宣布，位於統一中心的分行暫停服務，直至另行
通知。（ｓｋ）
|中國故事13/06/2019
八九十後的抉擇 移民台灣
|國際動態13/06/2019
遭誣陷販毒 俄羅斯記者獲釋
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】市民圍立會促撤修例變警民衝突 至少22人受傷送院
|生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
|香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰