【移交逃犯】渣打、中銀等多銀行宣布金鐘分行營運及服務繼續暫停

《經濟通通訊社１３日專訊》渣打香港公布，因應金鐘情況，該行位於金鐘的兩間分行，包

括金鐘分行及金鐘優先理財中心，今天繼續暫停營運，櫃位服務、支票存款服務、自動櫃員機及

現金及支票存款機服務均暫停，直至另行通告。

中銀香港（０２３８８）及華僑永亨銀行亦宣布，位於統一中心的分行暫停服務，直至另行

通知。（ｓｋ）

