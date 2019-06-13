【移交逃犯】日本銀行家協會：衝突事件或損本港亞洲金融中心地位

《經濟通通訊社１３日專訊》反對修訂《逃犯條例》的示威者，昨日在金鐘一帶與警方爆發

衝突。日本銀行家協會主席Ｍａｋｏｔｏ Ｔａｋａｓｈｉｍａ在東京表示，示威活動正成為經

濟新的不確定性因素，可能會破壞本港亞洲金融中心的地位。

他又指，目前並未有看到有資金撤出香港的跡象，但示威活動會增加市場投資者的憂慮。

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