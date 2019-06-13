《經濟通通訊社１３日專訊》工銀亞洲公布最新定存利率，港元定存起存金額為１０萬元新
資金。若存款金額５００萬元或以上，年利率為２﹒４５厘，年期為６個月及１２個月。
另外，美元存款年利率最高達２﹒６５厘。至於人民幣存款，年利率最高達２﹒７厘。
有關利率於明日（１４日）起生效。（ｓｋ）
13/06/2019 18:47
【港元利率】工銀亞洲港元定存利率最多達２﹒４５厘
《經濟通通訊社１３日專訊》工銀亞洲公布最新定存利率，港元定存起存金額為１０萬元新
資金。若存款金額５００萬元或以上，年利率為２﹒４５厘，年期為６個月及１２個月。
另外，美元存款年利率最高達２﹒６５厘。至於人民幣存款，年利率最高達２﹒７厘。
有關利率於明日（１４日）起生效。（ｓｋ）
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