【港元利率】工銀亞洲港元定存利率最多達２﹒４５厘

《經濟通通訊社１３日專訊》工銀亞洲公布最新定存利率，港元定存起存金額為１０萬元新

資金。若存款金額５００萬元或以上，年利率為２﹒４５厘，年期為６個月及１２個月。

另外，美元存款年利率最高達２﹒６５厘。至於人民幣存款，年利率最高達２﹒７厘。

有關利率於明日（１４日）起生效。（ｓｋ）

