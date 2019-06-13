《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述消息人士報道，私募基金華平投資
（Ｗａｒｂｕｒｇ Ｐｉｎｃｕｓ）等有份投資的物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ
（０１８２１）擬撤回在港上市計劃。
ＥＳＲ早前公布，計劃在上港市發售約５﹒６０７億股，集資最９７﹒５６億元，招股價介
乎每股１６﹒２元至１７﹒４元，有望成本港今年上半年最大型新股。該股於本周三（１２日）
截止認購，原計劃下周四（２０日）於主板掛牌。德銀及中信里昂證券為聯席保薦人。（ｋｉ）
13/06/2019 14:56
【新股上市】傳ＥＳＲ撤回近百億香港ＩＰＯ計劃
《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述消息人士報道，私募基金華平投資
（Ｗａｒｂｕｒｇ Ｐｉｎｃｕｓ）等有份投資的物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ
（０１８２１）擬撤回在港上市計劃。
ＥＳＲ早前公布，計劃在上港市發售約５﹒６０７億股，集資最９７﹒５６億元，招股價介
乎每股１６﹒２元至１７﹒４元，有望成本港今年上半年最大型新股。該股於本周三（１２日）
截止認購，原計劃下周四（２０日）於主板掛牌。德銀及中信里昂證券為聯席保薦人。（ｋｉ）
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