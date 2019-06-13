【新股上市】傳ＥＳＲ撤回近百億香港ＩＰＯ計劃

《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述消息人士報道，私募基金華平投資

（Ｗａｒｂｕｒｇ Ｐｉｎｃｕｓ）等有份投資的物流地產平台ＥＳＲ Ｃａｙｍａｎ

（０１８２１）擬撤回在港上市計劃。

ＥＳＲ早前公布，計劃在上港市發售約５﹒６０７億股，集資最９７﹒５６億元，招股價介

乎每股１６﹒２元至１７﹒４元，有望成本港今年上半年最大型新股。該股於本周三（１２日）

截止認購，原計劃下周四（２０日）於主板掛牌。德銀及中信里昂證券為聯席保薦人。（ｋｉ）

