【企業盈警】榮陽實業（２０７８）料六個月稅前虧損按年增約三成

《經濟通通訊社１３日專訊》榮陽實業（０２０７８）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月虧損按年擴大，較去年同期錄得除所得稅前虧損約１﹒２８億元錄得約３０％的增幅。集團解

釋，虧損擴大主要由於集團就持續收購及擴充借款導致財務成本上升，以及經營開支上升，尤其

是僱員福利開支上升所致。（ｋｉ）

