《小傳日記》政治市困擾，魚缸唔多妙；恐資金外流，磚頭佬續愁！

《小傳日記》距離中美兩國領導人嘅會談仲有三個星期，不過而家究竟傾定唔傾，都仲未有

明確訊息。加上，聯儲局嚟緊減息嘅消息都已經消化得七七八八，所以噚晚三指數線都繼續走軟

啊。

外圍回吐，魚缸今日走勢都麻麻，加上，有傳外資都驚《逃犯條例》修訂之後可能會中伏。

喺擔心資金流走之下，投資氣氛轉差。魚缸今朝低開９０點報２７２１７之後，好快就跌穿十天

線（約２７１５０）。本地磚頭佬繼續畀人急住沽，魚缸一度失守二萬七關，最多急挫４８３低

見２６８２５點。不過，缸友似乎對二萬七有種特別嘅眷戀，不斷買貨令魚缸逐級上返呢個關口

。尾市跌幅顯著收窄，十天線亦失而復得，最終埋單以全日最高位收市，報２７２９４點，跌

１３點或唔足半巴仙，全日成交８１２﹒５８億，比上日升近６巴仙。國貨方面，亦跌唔足半巴

仙或２２點，收報１０４７２點。

Ａ場走勢反反覆覆，上交所突宣布科創板正式開板，上證微升１點，報２９１０，勉強守住

二千九防線，全日成交１９１７﹒４８億元人仔；深成指就微跌唔足半巴仙；創業板作為科創板

的影子板，逆市漲０﹒４巴仙。不過，兩市全日成交僅４４９７億人仔，按日大減一成二。

大隻藍戰士今日走勢都麻麻，ＱＱ（００７００）雖然畀麥格理維持４７１銀「他屐」同

「跑贏孖屐」評級，但今日都跟住魚缸跌近１巴仙，報３３４﹒２銀，係最拖後腿嘅藍戰士；大

象（００００５）亦跌近１巴仙，報６４﹒３銀；ＡＩＡ（０１２９９）就唔見５仙，報

７５﹒０５銀。科創板今日正式開板，高佬就話擔心從此生發發（００３８８）嘅競爭會增加，

削佢５銀「他屐」到２７０銀，維持投資評級「中性」，股價早段一度要跣低２巴仙，但下晝有

傳巨擘阿里已經遞交咗上市申請，又刺激返佢嘅股價，最終收升逾１巴仙，報２６２﹒４銀。神

州移動（００９４１）亦升近半巴仙報６８﹒９５銀。



＊政治矛盾增磚頭佬價崩，銷量唔多掂車佬缸友厭＊



香江政局唔穩定，加上受啟德地皮「撻訂」同港紙拆息持續抽升影響，香江磚頭佬今日繼續

畀缸友沽貨。其中，太古地產（０１９７２）就最傷，仆低２巴仙，報３１﹒６５銀。恆隆

（００１０１）就做埋表現最差藍戰士，走低近２巴仙，報１７﹒０６銀。新世界

（０００１７）跌唔夠半巴仙，報１１﹒６銀。長實（０１１１３）蒸發半巴仙，報５８﹒５銀

。嘉華國際（００１７３）跌近半巴仙，報４﹒４２銀。

中汽協最新數據顯示，神州５月砵砵車銷量１９１萬輛，按年下降逾１６巴仙。車佬全線訓

低，吉利（００１７５）走低近１巴仙，報１２﹒５８銀。長汽（０２３３３）急挫近４巴仙，

報５﹒５６銀。東風（００４８９）全日唔見２巴仙，報６﹒１２銀，兩者齊齊包辦表現最差國

貨佬頭兩位。北汽（０１９５８）滑２巴仙，報４﹒６１銀。廣汽（０２２３８）跌１巴仙，報

７﹒５９銀；比亞迪（０１２１１）跌半巴仙，報４６﹒６５銀。



＊三桶油齊跌缸友紛紛撤，匯證唔唱好中交建跣倒＊



三桶油今朝跟住噚晚個油價跣低近２巴仙，不過晏晝阿聯酋港口收到阿曼灣嘅油輪呼救信號

，更傳出爆炸聲，兩艘油輪疑似遇襲起火，紐約原油同布蘭特原油狂踩油，隨即鏟高３巴仙，令

三桶油之後跌幅都收窄，最終中石化（００３８６）縮水逾１巴仙，報５﹒０６銀。中石油

（００８５７）撻低逾１巴仙，報４﹒２３銀，出現三連陰。中海油（００８８３）仆低近１巴

仙，報１２﹒３２銀，出現三連陰兼三連跌。

神州中共中央辦公廳、國務院辦公廳之前就話，支持國內重大基礎設施項目市場化融資，保

障有合理資金需求。不過，神州鐵路佬今日就普遍回吐。其中，中交建（０１８００）畀匯證降

「他屐」逾兩成七，今日埋單跣低逾２巴仙，報７﹒１６銀。中鐵（００３９０）撻低逾１巴仙

，報６﹒３１銀。中車（０１７６６）跣低逾１巴仙，報６﹒６９銀。中鐵建（０１１８６）跣

低近１巴仙，報９﹒９６銀。中車時代（０３８９８）同樣仆低近１巴仙，報４１﹒４銀。



＊保費按年升國壽唔多醒，體品佬普漲安踏裕元揚＊



國壽（０２６２８）今年頭五個月累計原保險保費收入有３２１６億人仔，按年鏟高近５巴

仙，但今日表現就同Ａ場一樣麻麻，縮水逾１巴仙，報１８﹒１２銀。財險（０２３２８）撻低

逾１巴仙，報８﹒３５銀。太平（００９６６）跣低近１巴仙，報１９﹒８４銀。人保

（０１３３９）軟近１巴仙，報３﹒０１銀。大隻佬平保（０２３１８）就微高不足半巴仙，報

８７﹒８銀。太保（０２６０１）踢高近１巴仙，報２８﹒７５銀。

神州體育用品佬今日就普遍逆市走高，安踏（０２０２０）有力撐升逾３巴仙，報５１﹒４

銀。裕元（００５５１）前兩日連續回購１０５萬股，今日撐實漲近２巴仙，報２１﹒３５銀。

申洲（０２３１３）起哄近１巴仙，報９７﹒５銀，出現三連陰。３６１度（０１３６１）省鏡

升近１巴仙，報１﹒４５銀。不過，李寧（０２３３１）就剎車逾２巴仙，報１４﹒４２銀。請

請！（ｚｚ）



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