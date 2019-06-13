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即市新聞

13/06/2019 16:57

【貿易開戰】聯博料貿戰影響儲局決策，料最快７月最慢在９月減息

　　《環富通基金頻道１３日專訊》貿易戰最近的形勢可能將進一步影響美國經濟增長。聯博認
為，聯儲局可能將以更積極地減息應對，但時間表與減息的幅度仍難以預測。這是因為美國經濟
數據尚未大幅下滑，而聯儲局屆時會如何因應仍在未知之數。
　　美國經濟未來確實會減速增長，但卻擁有其他經濟體所缺乏的優勢。最大的優勢在於，聯儲
局有能力對經濟增長衝擊作出相對反應。美國基準利率雖然低於過去幾個周期的水平，但幾乎高
於所有已發展國家。聯博認為，通脹率處於極低水平，故聯儲局會視乎情況決定減息的空間以支
持經濟增長，也可望避免經濟往最壞的情況發展。
　　過往，聯儲局會等到評估完貿易戰對經濟的影響後，再行決定利率政策。聯儲局近期也確實
表明，除非經濟數據轉弱，否則傾向排除減息的可能性。當然，這或將讓聯儲局減息的步伐落後
，日後可能只好更積極地減息。如今在基準利率相當低的情況下，積極減息恐怕不妥。加上通脹
已經處於極低水位，聯儲局有必要提早行動，降低日後再度減息到零利率的可能性。

＊提前採取積極措施方是上策＊

　　聯儲局愈早積極行動，便愈有機會避免經濟表現進一步轉弱。事實上，即使最後貿易戰的經
濟衝擊小於預期，提早減息所付出的代價仍相對較低。然而，聯儲局調整利率政策時往往較為審
慎，儘管大多時候謹慎是好事，但聯博認為此次為例外。
　　聯博認為，聯儲局在６月份議息會議將釋出鴿派訊息，也就是若經濟數據轉弱，聯儲局將有
減息的意願，但尚不會採取行動。換句話說，聯儲局將先以經濟數據做為行動的依據。
　　但聯博也認為，不需等到經濟數據顯著疲弱，聯儲局最快在７月，最慢在９月就會減息。除
非聯儲局進一步提出前瞻指引，否則聯博預計６月不會減息，７月或９月可能減息２５個基點，
未來６到９個月料將減息７５到１００個基點，幅度取決於貿易戰對經濟造成的衝擊大小。
　　但值得注意的是，相較於過去，本次的利率預測仍有不確定性，建議投資者聚焦聯儲局的態
度，而非具體的減息幅度與時間。投資者需要知道的重點在於，貿易政策將會拖累經濟，且預計
聯儲局將善用政策彈性加以對應。在經濟數據尚未出爐的情況下，要預估何時會減息，幅度又有
多積極，難度相當高。６月份將公布的企業調查指數將是下一個重要指標。
　　倘若經濟數據並未大幅走低，聯儲局將不會積極減息，甚至不會有動作。但如果數據大幅趨
緩，減息幅度可能高於聯博目前預估。聯博的預測介於兩者之間：美國經濟將會受到衝擊，但不
至於陷入危機。（ｈｏ）

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