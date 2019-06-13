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即市新聞

13/06/2019 10:00

《保險睿見－謝佩蘭》自願醫保靈活計劃，升級保障倍安心

　　《保險睿見》上一期跟大家分享了自願醫保「標準計劃」的主要特色，今期為各位進一步介
紹為市民提供多一個選擇的「靈活計劃」。一般而言，「靈活計劃」在保障額、保障範圍以至服
務等方面，都比「標準計劃」較充裕，如果想得到「標準計劃」以外的保障，不妨瞭解一下「靈
活計劃」的保障特點。
　　現時市場上有些「靈活計劃」提供優質醫療保障，當中包括在保險公司承保後保證終身續保
，客戶就不用擔心因個別健康狀況及索償紀錄而不獲續保，亦不會因此而調升保費；而且，該計
劃亦不設每年保障限額及終身保障限額，大家在有需要時，便可獲得適當的治療。
　　此外，該保障方案會由保單生效第３１日開始，對投保時未知的已有病症按保障金額提供
１００％保障，等候期更加遠比「標準計劃」最低要求的３年更短。計劃亦為以下訂明診斷成像
檢測豁免３０％共同保險：包括電腦斷層掃描（只限冠狀動脈）、磁力共振掃描（只限頸椎、腰
椎及腦部）及正電子放射斷層掃描。
　　客戶選擇保障方案時，賠償額通常是考慮的重要因素之一。大家可以留意有保險公司提供專
科醫療網絡，客戶選用此服務可獲得較高的主要保障賠償限額，以及較低的額外醫療保障共同保
險賠償百分比，門診手術更提供免找數服務，保障全面之餘，更不用為索償程序而操心，即使要
入院亦可申請出院免找數服務。此計劃亦有三種不同的選項，包括普通房、半私家房及標準私家
房計劃，更有附加契約版本可供選擇，配合客戶的預算及需要。　
　　為了鼓勵客戶投入健康生活，投保該「靈活計劃」再加入成為該公司健康計劃的會員，即可
享首年保費９折及一系列合作夥伴提供的獎賞和優惠。擁有健康體魄，遠離疾病，當然是一件好
事，上述計劃亦特設無索償折扣，最高可獲得上一個保單年度已繳總保費之１５％作保費折扣。
此外，客戶更可享有「個人療程管理服務」，獲得由醫療界的專業團隊提供一個全面個人化服務
，支援及陪伴客戶渡過醫療旅程。在推廣期內，新客戶成功投保該計劃，於推廣期內更可獲４個
月保費回贈，得到全面保障的同時，亦可節省保費支出。
　　自願醫保「靈活計劃」跟「標準計劃」一樣，均可申請稅務扣減。保單持有人每年可就每名
自願醫保計劃的受保人，申請最多８０００港元的扣稅額，申請稅務扣減的指明親屬數目不設上
限，大家便可以兼享全面保障和扣稅優惠。「靈活計劃」覆蓋的保障範圍比「標準計劃」更全面
，而市面上更有些「靈活計劃」產品，提供比上述更高級別的優越保障，下一期會跟大家詳細介
紹。《友邦香港及澳門企業業務、策略及財富管理總經理　謝佩蘭》

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