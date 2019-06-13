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即市新聞

13/06/2019 10:20

《積金攻略－梁潘月寶》因時制宜，定期檢視ＭＰＦ投資組合

　　《積金攻略》近期關於強積金的熱門話題，當然是強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），大
家有沒有參加ＴＶＣ？為未來儲下更多退休儲蓄之餘，更可享稅務扣減優惠。強積金成員作出供
款後，下一步要做的便是定期管理強積金投資組合。
　　要了解強積金投資市場的市況，我們可以參考一些客觀的指數，然後再作分析。根據最新的
康宏ＭＰＦ綜合指數報２２６﹒４９點，按月下跌４﹒６２％。其中股票指數報２４１﹒７６點
，按月下跌６﹒９０％；債券指數則報１５６﹒６１點，按月僅升０﹒２９％。５月份投資氣氛
惡化，中美貿易戰升溫，市場氣氛不明朗，強積金成員宜審慎檢視自己的強積金策略，為退休生
活作更佳打算。

＊定期檢視強積金組合＊

　　強積金是我們和僱主每月真金白銀供款到強積金戶口，用來規劃退休生活的重要儲備。然而
，很多人都有一個通病，在每月供款後總會對強積金戶口置之不理，對於戶口賺蝕不聞不問，最
終錯失投資機遇。
　　因此，強積金成員應定期檢視自己的強積金基金組合，務求得到理想的回報。而且，我們在
考慮調整組合時，應放眼長線的回報，而不是著眼於捕捉市場調整機會，賺取短期利潤。康宏
ＭＰＦ指數可作為參考指標，而積金局亦已設立全面平台，提供不同基金資料，大家可以按照基
金表現、收費和服務等因素，參考強積金受託人提供的周年權益報表及基金便覽，選擇最適合自
己的基金組合。
　　我們在不同人生階段的投資策略亦有所不同，年輕時承受風險能力較高，宜揀選風險較高基
金，賺取更高預期回報；若果接近退休之齡，就要選擇保守一點的基金，持盈保泰。
善用複息效應　滾存豐厚退休儲備
　　在經濟狀況許可下，我們可考慮可扣稅自願性供款，培養儲蓄的習慣之餘，趁年輕及早增加
供款，透過複息效應，利用更長的時間讓本金及回報以複式滾存增值，儲下更豐厚的退休儲備。
為了鼓勵為退休生活作額外儲蓄，跟強制性供款一樣，ＴＶＣ帳戶結餘須保存至６５歲〈除符合
法例訂明的特定情況外〉才可提取。超出扣稅額的供款亦不能提早提取。
　　值得一提的是，大家轉換基金時要留意基金價格的波動，因有可能出現高買低賣的情況。而
且，亦應了解個別計劃的條款，如容許的轉換基金的次數及保證基金的條款。有需要的話，可跟
理財顧問討論分析，一同描畫理想退休儲備的藍圖。
《康宏金融集團首席產品及策略總監　梁潘月寶》

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