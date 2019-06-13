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13/06/2019 17:33

【移交逃犯】民陣入紙星期日再遊行，禮賓府外放黑白照花圈

　　《經濟通通訊社１３日專訊》民陣召集人岑子杰表示已經入紙申請星期日（１６日）再發起
遊行，星期一（１７日）亦會再次舉行集會。遊行將會由維園遊行到政府總部，譴責警方武力鎮
壓合理示威活動，及反對修訂《逃犯條例》
　　民陣成員下午到禮賓府門外擺放貼有行政長官林鄭月娥黑白相的花圈，以表達對林鄭月娥忽
視市民訴求的失望。（ｆｗ）（ｚｚ）

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