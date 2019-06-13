【移交逃犯】立法會主席梁君彥決定修例會議不會在明天舉行

《經濟通通訊社１３日專訊》立法會主席梁君指示秘書處告知議員，他已決定原訂於１２日

舉行的《逃犯條例》修例二讀之會議不會在明天（１４日）舉行。一旦主席決定有關的會議時間

，便會通知議員。（ｈｍ）（ｚｚ）

