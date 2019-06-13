《經濟通通訊社１３日專訊》立法會主席梁君指示秘書處告知議員，他已決定原訂於１２日
舉行的《逃犯條例》修例二讀之會議不會在明天（１４日）舉行。一旦主席決定有關的會議時間
，便會通知議員。（ｈｍ）（ｚｚ）
13/06/2019 17:52
【移交逃犯】立法會主席梁君彥決定修例會議不會在明天舉行
《經濟通通訊社１３日專訊》立法會主席梁君指示秘書處告知議員，他已決定原訂於１２日
舉行的《逃犯條例》修例二讀之會議不會在明天（１４日）舉行。一旦主席決定有關的會議時間
，便會通知議員。（ｈｍ）（ｚｚ）
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