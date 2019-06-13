《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，
其後演變成大型的警民衝突。警方多次在立法會及政總附近施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子
彈，多名示威者受傷送院。警務處處長盧偉聰、警務處副處長鄧炳強及警察公共關係科高級警司
江永祥下午見記者交代事件。
對於有指警方到醫院拘捕受傷的示威者，盧偉聰承認事件，指明白到市民對警方的做法或會
有意見，但當警方掌握到足夠證據，知道可疑人士在哪裡就需要到那裡拘捕，但強調他們不是到
醫院搜捕，不會干擾治療。（ｃｗ）（ｚｚ）
13/06/2019 18:19
【移交逃犯】警員進入醫院拘示威者，盧偉聰：有發生但沒干擾治療
《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，
其後演變成大型的警民衝突。警方多次在立法會及政總附近施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子
彈，多名示威者受傷送院。警務處處長盧偉聰、警務處副處長鄧炳強及警察公共關係科高級警司
江永祥下午見記者交代事件。
對於有指警方到醫院拘捕受傷的示威者，盧偉聰承認事件，指明白到市民對警方的做法或會
有意見，但當警方掌握到足夠證據，知道可疑人士在哪裡就需要到那裡拘捕，但強調他們不是到
醫院搜捕，不會干擾治療。（ｃｗ）（ｚｚ）
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