【移交逃犯】警員進入醫院拘示威者，盧偉聰：有發生但沒干擾治療

《經濟通通訊社１３日專訊》昨（１２日）大批市民前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂，

其後演變成大型的警民衝突。警方多次在立法會及政總附近施放催淚彈，又發射布袋彈及橡膠子

彈，多名示威者受傷送院。警務處處長盧偉聰、警務處副處長鄧炳強及警察公共關係科高級警司

江永祥下午見記者交代事件。

對於有指警方到醫院拘捕受傷的示威者，盧偉聰承認事件，指明白到市民對警方的做法或會

有意見，但當警方掌握到足夠證據，知道可疑人士在哪裡就需要到那裡拘捕，但強調他們不是到

醫院搜捕，不會干擾治療。（ｃｗ）（ｚｚ）

