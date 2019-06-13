【移交逃犯】醫管局：８１人因昨日衝突入院，７人仍留醫情況穩定

《經濟通通訊社１３日專訊》大批市民昨日（１２日）前往金鐘集會反對《逃犯條例》修訂

，其後演變成大型警民衝突。截至下午５時，醫管局表示，共８１名傷者因昨日之衝突入院，現

時仍有５男２女留醫，情況穩定；其餘人士已經出院。（ｆｗ）（ｚｚ）

